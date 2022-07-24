Советы по реабилитации после нитевого лифтинга. Кому показано применение нитей Aptos Visage

Эта продукция широко распространена на отечественном косметическом рынке, поэтому ее используют для устранения многих проблем, таких как: недостаточная выработка организмом (в силу возраста) естественного коллагена и эластина, что негативно отражается на состоянии кожи; наличие второго подбородка; появление глубоких носогубных складок; изменение контуров лица, обвисшие щеки; опущенные уголки глаз и губ, придающие лицу недовольное и обозленное выражение; наличие глубоких морщин на лбу.