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Советы по реабилитации после нитевого лифтинга. Кому показано применение нитей Aptos Visage

Советы по реабилитации после нитевого лифтинга. Кому показано применение нитей Aptos Visage

Эта продукция широко распространена на отечественном косметическом рынке, поэтому ее используют для устранения многих проблем, таких как: недостаточная выработка организмом (в силу возраста) естественного коллагена и эластина, что негативно отражается на состоянии кожи; наличие второго подбородка; появление глубоких носогубных складок; изменение контуров лица, обвисшие щеки; опущенные уголки глаз и губ, придающие лицу недовольное и обозленное выражение; наличие глубоких морщин на лбу.

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