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Царьград

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Таинственная поездка Герасимова на фронт стала худшим событием для Киева. Началось главное. Генеральное сражение – скоро конец войны?

Таинственная поездка Герасимова на фронт стала худшим событием для Киева. Началось главное. Генеральное сражение – скоро конец войны?

Начальник Генерального штаба ВС России внезапно прибыл на одним из самых ожесточённых участков фронта, где число боестолкновений за сутки превосходит почти все остальные основные направления ЛБС вместе взятые.

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