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AP: ВСУ признали быстрый разгром армии после прихода к власти Трампа

AP: ВСУ признали быстрый разгром армии после прихода к власти Трампа

Украинские военные признают, что очень быстро будут разгромлены, как только израсходуют имеющиеся средства в случае прекращения военной помощи после прихода к власти в США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командира участвующей в террористическом нападении на территорию Курской области роты управления ударными беспилотниками 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер.

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