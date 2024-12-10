Украинские военные признают, что очень быстро будут разгромлены, как только израсходуют имеющиеся средства в случае прекращения военной помощи после прихода к власти в США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командира участвующей в террористическом нападении на территорию Курской области роты управления ударными беспилотниками 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер.