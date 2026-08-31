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MeMo-Logic

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Лерчек высказалась о своей болезни: «Почему именно я?»

Лерчек высказалась о своей болезни: «Почему именно я?»

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), у которой полгода назад диагностировали четвёртую стадию рака желудка, заявила, что не раз спрашивала у Бога, почему испытание выпало именно ей .

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