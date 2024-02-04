Песков рассказал, что Запад «лепит» врага из России для оправдания помощи Украине

В Кремле объяснили опасения со стороны ФРГ и других стран о возможном нападении РФ попыткой отвлечь внимание от своих проблемПравительствам западных стран нужно «лепить образ врага» из РФ, «делать это фактурно, выпукло», чтобы оправдать помощь Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.