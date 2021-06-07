Происшествия

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В Якутии задержан подозреваемый в совершении серии преступлений: грабежа, кражи и вымогательства

Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району задержан 28-летний местный житель, совершивший за короткий срок три преступления – грабеж, кражу денег с банковского счета и вымогательство.

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