Минус пять тысяч танков и бронемашин — на Западе подсчитывают потери ВСУ

В числе российских трофеев есть и современные натовские образцы Константин Ольшанский На фото: трофейная военная техника ВСУ (Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) ВСУ безвозвратно потеряли почти 5000 единиц бронетехники, подсчитали нидерландские военные эксперты из проекта Oryx, Более 3200 были уничтожены на поле боя, еще около тысячи затрофеены русскими.