В облцентре представили новый региональный туристический проект

Он включает в себя три автомобильных маршрута по знаковым и живописным уголкам Смоленской области Областной Центр развития туризма и одна из отчественных нефтегазовых компаний представили в Смоленске новый для региона туристический проект.
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