Тренер "Вашингтона" Карбери: у Овечкина нет проблем со здоровьем

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери объяснил причину отсутствия на льду Александра Овечкина в конце второго матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Каролины", заявив, что у россиянина нет проблем со здоровьем, передает Russian Machine Never Breaks.