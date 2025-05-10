Тренер "Вашингтона" Карбери: у Овечкина нет проблем со здоровьем

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери объяснил причину отсутствия на льду Александра Овечкина в конце второго матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Каролины", заявив, что у россиянина нет проблем со здоровьем, передает Russian Machine Never Breaks.
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