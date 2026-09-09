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ТАСС

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В Казани у должника арестовали Mercedes за долги на 64 млн рублей

В Казани у должника арестовали Mercedes за долги на 64 млн рублей

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Казани совместно с представителями главного управления ФССП по Татарстану в ходе рейда по выявлению должников в транспортном потоке арестовали автомобиль Mercedes.

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