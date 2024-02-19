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Украина планирует продать 691 российский актив, подпавший под санкции

Украина планирует продать 691 российский актив, подпавший под санкции

Украинские власти объявили о своем намерении продать российские активы, оказавшиеся под санкциями. Об этом стало известно на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины.

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