Украина планирует продать 691 российский актив, подпавший под санкции

Украинские власти объявили о своем намерении продать российские активы, оказавшиеся под санкциями. Об этом стало известно на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии