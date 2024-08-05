Конечно, жаль, что мы в свое время тоже предали Берлин и Хоннеккора тоже. У нас с ГДР были нормальные отношения. Может быть, в некоторое время всё наладится. Только это будет не сразу. плохо, что наши руководители в свое время не предвидели последствий сноса стены.

Nikolay Zakharov

Вот это русское всепрощальство и выходит нашей стране боком. Спрашивается,зачем помогали возродиться Германии,зачем этот придурок мистер Горби волюнтаристким решением вывел наши войска и ГДР,а затем и предал соц режим этой страны. Мы были стопором в самом центре Европы,а теперь, отвоевываем,то что всегда было наше,теряем сотни тысяч наших воинов и все из-за головотяпства придурков во власти,хорошо,что амеры взорвали газопроводы,хоть это немчуре не достанется. У нас в стране у самих не везде есть газ,а наши временщики набивая карманы гонят всеми средствами его за рубеж.Хорошего в такой политике мало.