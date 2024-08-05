БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему нам не стоит спасать Германию из кризиса: обсуждаем, как предал нас Берлин в 2022, и делаем выводы

Почему нам не стоит спасать Германию из кризиса: обсуждаем, как предал нас Берлин в 2022, и делаем выводы

  Германия вдруг вспомнила про независимость. Берлин вдруг начал шуметь, что нельзя идти на уступки.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Конечно, жаль, что  мы  в свое время тоже предали Берлин  и Хоннеккора тоже.  У нас с ГДР были  нормальные отношения.  Может быть,  в некоторое время всё наладится. Только это будет не сразу. плохо, что наши руководители в свое  время не предвидели  последствий  сноса стены.
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10 час.
Nikolay Zakharov
Вот это русское всепрощальство и выходит нашей стране боком. Спрашивается,зачем помогали возродиться Германии,зачем этот придурок мистер Горби волюнтаристким решением  вывел наши войска и ГДР,а затем и предал соц режим этой страны. Мы были стопором в самом центре Европы,а теперь, отвоевываем,то что всегда было наше,теряем сотни тысяч наших воинов и все из-за головотяпства придурков во власти,хорошо,что амеры взорвали газопроводы,хоть это немчуре не достанется. У нас в стране у самих не везде есть газ,а наши временщики набивая карманы гонят всеми средствами его за рубеж.Хорошего в такой политике мало.
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10 час.
Владимир Ахтырченко
Понятно, зачем Горбатый старался для Запада - для получения премии Мира, ну а потом за хорошее поведение и фонда Горби...
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9 час.

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