Глава МЧС в Анапе проведет заседание правительственной комиссии

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл в Анапу, у него на контроле ход выполнения работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в акватории Керченского пролива.