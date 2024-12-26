Глава МЧС в Анапе проведет заседание правительственной комиссии

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл в Анапу, у него на контроле ход выполнения работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в акватории Керченского пролива.
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