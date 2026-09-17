Водила
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Водила

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Личный опыт: как я разбиралась в автостраховании Словении и на чём удалось сэкономить

Личный опыт: как я разбиралась в автостраховании Словении и на чём удалось сэкономить

Переезд в Словению стал для меня не просто сменой страны, а настоящим погружением в совершенно другой мир правил, привычек и бытовых нюансов.

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