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Мажорка? Что известно об автоледи, которая сбила троих детей в Москве, двое из которых скончались

Мажорка? Что известно об автоледи, которая сбила троих детей в Москве, двое из которых скончались

Валерия Башкирова, фото: kliker.com.ua Алиса Ефремова16 июля Валерия Башкирова стала виновницей ДТП, в котором двое детей погибли.

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