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Хави вызвал экс-игрока «Спартака» в сборную Нидерландов

Хави вызвал экс-игрока «Спартака» в сборную Нидерландов

Новый главный тренер сборной Нидерландов Хави Эрнандес вызвал атакующего полузащитника ПСВ Гуса Тиля на ближайшие матчи национальной команды, сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

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