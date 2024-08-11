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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трофимова после выступления на Олимпиаде: «Я все равно якутка. У нас своих не забывают»

Сегодня Трофимова заняла 14-е место в марафоне. Спортсменка, которая родилась в Якутске, представляет Кыргызстан с 2022 года.

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