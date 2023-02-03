Reuters: Дальнобойные ракеты GLSDB на Украине, заставят Россию изменить тактику и приближают ядерную войну

Агентство Reuters пришло к выводу, что самонаводящиеся ракеты GLSDB с дальностью более 150 километров, существенным образом поменяют расклад военных сил на фронтах СВО Украины и заставят российские войска изменить тактику ведения боевых действий.
Агентство Reuters пришло к выводу, что самонаводящиеся ракеты GLSDB с дальностью более 150 километров, существенным образом поменяют расклад военных сил на фронтах СВО Украины и заставят российские войска изменить тактику ведения боевых действий.
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