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Reuters: Дальнобойные ракеты GLSDB на Украине, заставят Россию изменить тактику и приближают ядерную войну

Reuters: Дальнобойные ракеты GLSDB на Украине, заставят Россию изменить тактику и приближают ядерную войну

Агентство Reuters пришло к выводу, что самонаводящиеся ракеты GLSDB с дальностью более 150 километров, существенным образом поменяют расклад военных сил на фронтах СВО Украины и заставят российские войска изменить тактику ведения боевых действий.

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