Василий Вереск Стопицот бывшероссийских спортсменов решили тут "сменить спортивное гражданство".
Листая старые страницы: Петровых на корпоратив всё-таки пустили
Комментарии
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Аркадий Цыганов
Есть просто люди, а есть в которых государство вложило большие деньги. Возвращайте.
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16 час.
Валерий Евстафьев
Уезжающие ученые никому никакой компенсации не платят, а их подготовка стоила не меньше. Платить должны все, подготовленные за счет бюджета. Включая военных и артистов.
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16 час.
Игорь Савин
Все категории, имеющие высшее образование, при смене гражданства и страны прибывания, должны возместить затраты государства на обучениие. государства
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13 час.
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