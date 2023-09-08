Листая старые страницы: Петровых на корпоратив всё-таки пустили

Аркадий Цыганов Есть просто люди, а есть в которых государство вложило большие деньги. Возвращайте.

Валерий Евстафьев Уезжающие ученые никому никакой компенсации не платят, а их подготовка стоила не меньше. Платить должны все, подготовленные за счет бюджета. Включая военных и артистов.