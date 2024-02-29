Компания Huaneng увеличит инвестиции в новые энергетические проекты

China Huaneng Group, вторая по величине китайская энергетическая компания в мире по установленной мощности, заявила, что в этом году увеличит инвестиции в новые энергетические проекты, включая солнечную и морскую ветроэнергетику, на фоне перехода страны к «зеленой» энергетике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии