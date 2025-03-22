Уиткофф: встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев

Встреча американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.
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