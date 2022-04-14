Надбавку в 8 800 рублей могут смело идти сейчас оформлять пенсионеры

Пенсионерам РФ напомнили о хорошей выплате, которую можно получать надбавкой к пенсии. Деньги размером от 8 800 рублей поступят на счет гражданина в первых числах месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами в отделение фонда.
Популярные статьи
- Вручены государственные награды военнослужащим ЗВО, проявившим мужество при освобождении н.п. Каменка Харьковской области
- Трое малолетних детей сломали плиты монумента жителям Партизанска, погибшим в годы ВОВ
- Народный фронт организует доставку в Донецкую и Луганскую народные республики семян овощей для передачи фермерам и жителям Донбасса, проживающим в частных домах
Свежие комментарии