Надбавку в 8 800 рублей могут смело идти сейчас оформлять пенсионеры

Надбавку в 8 800 рублей могут смело идти сейчас оформлять пенсионеры

Пенсионерам РФ напомнили о хорошей выплате, которую можно получать надбавкой к пенсии. Деньги размером от 8 800 рублей поступят на счет гражданина в первых числах месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами в отделение фонда.

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