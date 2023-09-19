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«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд с учетом победы по пенальти в Суперкубке УЕФА

«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд с учетом победы по пенальти в Суперкубке УЕФА

Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла «Црвену Звезду» (3:1) в Лиге чемпионов. Начиная с 11 августа «горожане» пять раз победили в АПЛ, один раз – в ЛЧ, один раз – по пенальти в матче за Суперкубок Европы.

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