«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд с учетом победы по пенальти в Суперкубке УЕФА

Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла «Црвену Звезду» (3:1) в Лиге чемпионов. Начиная с 11 августа «горожане» пять раз победили в АПЛ, один раз – в ЛЧ, один раз – по пенальти в матче за Суперкубок Европы.