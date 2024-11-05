Никита Михалков стал прадедушкой уже во второй раз: кто осчастливил режиссёра

Владимир Алтайцев

Да неужто кому интересно что-то знать об этом лицемере? Ненавижу его, перевёртыша, получившего от СССР в десятки раз больше многих граждан СССР, а потом его же облившего помоями. Он орал за Ельцина неистово, а теперь , гляньте-ка, он , надо же, был борцом против него.