Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 700 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    а почему   условно ?  они не выполнили   свою  рабочею обязанность  в результата погиб ребенок  . почему условно  :Сотрудникам челяб...
  • Александр Грибанов
    Настоящий человек!В кино Сухоруков ...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Вучич точно даунёнок. В США РАЗВЛЕКАЮТСЯ. Неужели ещё у кого то остались сомнения в том что президент США ничего не р...Президент Сербии ...

Никита Михалков стал прадедушкой уже во второй раз: кто осчастливил режиссёра

Никита Михалков стал прадедушкой уже во второй раз: кто осчастливил режиссёра

О радостном событии сообщила в сети внучка режиссёра Наталья.Актёр и режиссёр Никита Михалков во второй раз стал прадедушкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Да  неужто кому интересно  что-то знать об этом  лицемере? Ненавижу  его, перевёртыша, получившего от СССР  в десятки раз  больше многих граждан  СССР, а потом  его же  облившего помоями. Он орал за Ельцина неистово, а  теперь  , гляньте-ка, он  , надо  же, был борцом против него.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх