В Steam вышел новый RPG-выживач с открытым миром, верховой ездой, системой строит...

В Steam вышел новый RPG-выживач с открытым миром, верховой ездой, системой строительства, охотой и фермерствомКомпания Smilegate и студия POLYMORPH выпустили в раннем доступе Steam ролевую игру под названием IfSunSets, в которой игрокам предстоит выживать на проклятом острове Люминора с жуткими монстрами.