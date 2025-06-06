Эль Фаннинг, Трой Бейкер и Шиоли Куцуна вместе с Кодзимой появятся на презен...

Эль Фаннинг, Трой Бейкер и Шиоли Куцуна вместе с Кодзимой появятся на презентации Death Stranding 2Теперь, когда Nintendo Switch 2 и Mario Kart World уже доступны, следующим большим событием в мире видеоигр, которого стоит ожидать, несомненно, является Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions.