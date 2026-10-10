Бевеев увлекается шахматами: «Было чем разнообразить время в сборной – играл с Умяровым»

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Защитник сборной России и «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал об увлечении шахматами. — Этой осенью ФИФА и УЕФА сделали паузу в клубном сезоне для сборных длиннее обычного.