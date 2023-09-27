Борис Титов предложил Владимиру Путину расширить возможности трудовой миграции в Россию из стран Юго-Восточной Азии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением упростить механизм трудовой миграции для граждан так называемых «визовых» стран (тех, которым для въезда в Россию требуется предварительно оформленная виза).