Борис Титов предложил Владимиру Путину расширить возможности трудовой миграции в Россию из стран Юго-Восточной Азии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением упростить механизм трудовой миграции для граждан так называемых «визовых» стран (тех, которым для въезда в Россию требуется предварительно оформленная виза).
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