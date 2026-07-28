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Иноагент Монеточка показала, как провела время на фестивале "Рандеву" с иноагентом Максимом Галкиным и Аллой Пугачёвой

Иноагент Монеточка показала, как провела время на фестивале "Рандеву" с иноагентом Максимом Галкиным и Аллой Пугачёвой

Иноагент, 28-летняя певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), поделилась серией фото, сделанной на фестивале "Рандеву" в Юрмале.

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