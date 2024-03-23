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Во Франции задались вопросом о причастности США к теракту в "Крокусе"

Французский политик Тьерри-Поль Валетт, основатель ассоциации "Желтые жилеты" и партии "Свободная Европа", в беседе с РЕН ТВ задался вопросом о причастности Соединенных Штатов, и в частности ЦРУ, к теракту 22 марта в подмосковном "Крокусе".

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Это не американцы, это англичане, МИ-6. Этим ублюдкам ещё за Крымский мост не прилетело! Надо им дыру просверлить в отместку в туннеле под Ла-Маншем!
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10 час.

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