Во Франции задались вопросом о причастности США к теракту в "Крокусе"

Французский политик Тьерри-Поль Валетт, основатель ассоциации "Желтые жилеты" и партии "Свободная Европа", в беседе с РЕН ТВ задался вопросом о причастности Соединенных Штатов, и в частности ЦРУ, к теракту 22 марта в подмосковном "Крокусе".
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