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Новости Тамбова

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Подростковая преступность в Тамбове снизилась на 51,8%

Подростковая преступность в Тамбове снизилась на 51,8%

В Тамбове подвели итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних за 9 месяцев 2026 года. Подростковая преступность снизилась на 51,8%.

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