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Донецкая группа новостей

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Об этом говорили сегодня на брифинге в Донецке. Начальник отдела по контролю за водопользованием предприятия Анна Рябцева заверила: «Качество по...

Об этом говорили сегодня на брифинге в Донецке. Начальник отдела по контролю за водопользованием предприятия Анна Рябцева заверила: «Качество по...

"Вода Донбасса" поставляет жителям очищенную воду и постоянно думает, как её очистить Об этом говорили сегодня на брифинге в Донецке.

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