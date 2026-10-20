Процедура кератинового выпрямления волос вызывает опасения относительно безопасности для здоровья, поскольку при нагревании некоторые составы выделяют формальдегид, который является канцерогеном.
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