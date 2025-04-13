Видеокарты GeForce RTX 5060 Ti всплыли в рознице до анонса — цена стартует с €489

Видеокарты GeForce RTX 5060 Ti всплыли в рознице до анонса — цена стартует с €489По сообщениям сетевых источников, графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 5060 Ti начал появляться в розничной продаже на территории Европы.
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