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Секретная советская программа «Меркурий 18» по созданию сейсмического оружия и ее воплощение

Секретная советская программа «Меркурий 18» по созданию сейсмического оружия и ее воплощение

Нередко после разрушительных землетрясений появляются предположения о том, что катастрофа была вызвана искусственным способом, то есть так называемым тектоническим (сейсмическим) оружием.

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Комментарии
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Андрей
Что ,под и пропиндосники, страшно? Это будет совсем не больно...😀😀👍
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17 час.
Анатолий Анатольев
Когда начнем испытывать это оружие, но  возле США???????!
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14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
В конце 90-ых в различных околохудожественных изданиях проскакивала тема тектонического оружия. Просчитывались точки напряжения тектонических плит или находились места соприкосновения таких плит, в эти места закладывались небольшие по мощности ядерные заряды, а для большего эффекта, в стыки накачивалось большое количество моющих средств, для смазки, чтобы плиты скользили лучше (с этим, кстати, связывали тотальный дефицит моющих средств в то время). Возможно что-то подобное испытывали на нашем семипалатинском полигоне. Хотя моющие средства в таких количествах обязательно где-нибудь &quot;всплыли&quot; бы - в каких-нибудь реках или колодцах.
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13 час.

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