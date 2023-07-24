Нередко после разрушительных землетрясений появляются предположения о том, что катастрофа была вызвана искусственным способом, то есть так называемым тектоническим (сейсмическим) оружием.
Секретная советская программа «Меркурий 18» по созданию сейсмического оружия и ее воплощение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Что ,под и пропиндосники, страшно? Это будет совсем не больно...😀😀👍
Ответить
17 час.
Анатолий Анатольев
Когда начнем испытывать это оружие, но возле США???????!
Ответить
14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
В конце 90-ых в различных околохудожественных изданиях проскакивала тема тектонического оружия. Просчитывались точки напряжения тектонических плит или находились места соприкосновения таких плит, в эти места закладывались небольшие по мощности ядерные заряды, а для большего эффекта, в стыки накачивалось большое количество моющих средств, для смазки, чтобы плиты скользили лучше (с этим, кстати, связывали тотальный дефицит моющих средств в то время). Возможно что-то подобное испытывали на нашем семипалатинском полигоне. Хотя моющие средства в таких количествах обязательно где-нибудь "всплыли" бы - в каких-нибудь реках или колодцах.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии