Секретная советская программа «Меркурий 18» по созданию сейсмического оружия и ее воплощение

Что ,под и пропиндосники, страшно? Это будет совсем не больно...😀😀👍

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

В конце 90-ых в различных околохудожественных изданиях проскакивала тема тектонического оружия. Просчитывались точки напряжения тектонических плит или находились места соприкосновения таких плит, в эти места закладывались небольшие по мощности ядерные заряды, а для большего эффекта, в стыки накачивалось большое количество моющих средств, для смазки, чтобы плиты скользили лучше (с этим, кстати, связывали тотальный дефицит моющих средств в то время). Возможно что-то подобное испытывали на нашем семипалатинском полигоне. Хотя моющие средства в таких количествах обязательно где-нибудь "всплыли" бы - в каких-нибудь реках или колодцах.