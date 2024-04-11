Был проведен точный удар с применением "Кинжалов" по объектам в Западной Украине. В результате поражения пострадали газовые хранилища Бильче-Волицке-Угер в городе Стрый, а также крупные европейские подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии от Украины к Европе и обратно, что необходимо для Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии