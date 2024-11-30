Крупнейшее ограбление в СССР: чем налёт на «Молодежный» шокировал москвичей

В результате этого разбойного нападения была похищена самая крупная сумма за всю историю советской милиции: 330 тысяч рублей (в 1986 году стоимость 57 «Жигулей», 250 видеомагнитофонов «Электроника» и 30 кооперативных квартир).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии