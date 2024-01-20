Враг попытался атаковать Брянскую область

ВСУ в очередной раз попытались атаковать российский регион с использованием БПЛА. Минобороны сообщает, что около 06:30 в субботу, 20 января, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.