Враг попытался атаковать Брянскую область

ВСУ в очередной раз попытались атаковать российский регион с использованием БПЛА. Минобороны сообщает, что около 06:30 в субботу, 20 января, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
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