Плохой хороший доктор. Известный онкоуролог Алтайского края о жизни, выборе и борьбе

Развитию онкоурологии в регионе Сергей Варламов посвятил полжизни Тридцать лет назад в алтайском онкодиспансере открылось специализированное отделение по лечению пациентов с раковыми опухолями урологической системы.
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