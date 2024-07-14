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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саутгейт – первый тренер в истории, проигравший два финала Евро. Гарет возглавляет сборную с 2016-го, но не взял трофея

Саутгейт – первый тренер в истории, проигравший два финала Евро. Гарет возглавляет сборную с 2016-го, но не взял трофея

Англичане проиграли в финале Евро-2024 сборной Испании со счетом 1:2. Английская сборная не выиграла ни одного трофея под руководством Герета Саутгейта – он возглавляет команду с 2016 года.

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