Врач Вознесенский заявил, что детей опасно специально заражать ветряной оспой

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что специально заражать детей ветряной оспой может быть небезопасно, так как болезнь способна протекать в тяжелой форме.
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