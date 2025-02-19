Врач Вознесенский заявил, что детей опасно специально заражать ветряной оспой

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Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что специально заражать детей ветряной оспой может быть небезопасно, так как болезнь способна протекать в тяжелой форме.