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  • Константин Белимов
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МО Белоруссии: Эффективность НАТО в Европе упала

МО Белоруссии: Эффективность НАТО в Европе упала

Североатлантический альянс старается распространить свои полномочия на весь глобальный мир, однако даже на его европейской вотчине эффективность объединения стоит под вопросом, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин на X Сяншаньском форуме по безопасности.

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