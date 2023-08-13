Как Путин негров испортил

Галина Смирнова

В желтой жаркой Африке, В центральной её части Как-то вдруг вне графика Случилося несчастье - И послали, зашибись, Эмика Макрошку В эротический круиз, В дальнюю дорожку! Прежнего диктатора Выперли из власти - Из страны линять пора На колесах шасси. Пусть пакует чемодан Европейский ....! Ведь все же знают, шо майдан - Це народный выбор!!! Демократия - туман, Можно, но нельзя ВАМ! Стал не в жилу тот майдан Западным хозявам... Но не слышат ниггера Западного крика - И не добилась нихера Даже тётя Вика! Вика, господи прости, Бельмами вращала, Под цугундер подвести Негров обещала. Да не выгорел шантаж - Выперли матрёшку В эротический вояж Догонять Макрошку. :-)