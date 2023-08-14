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На Украине умерла популярная советская актриса Лидия Остринская

На Украине умерла популярная советская актриса Лидия Остринская

Актриса, имевшая звание народной артистки Украины, не дожила до своего 57-летия.На днях в результате тяжелой и продолжительной болезни во время нахождения в больнице в возрасте 56 лет ушла из жизни советская и украинская актриса Лидия Остринская.

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