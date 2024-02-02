Грузовик влетел в металлическое ограждение на трассе «Чита-Забайкальск»

На федеральной трассе «Чита-Забайкальск» в ночь на 2 февраля произошло ДТП.Подробности аварии сообщили в управлении ГИБДД по Забайкальскому краю Оказалось, что на 157 километре в Агинском районе 36-летний водитель за рулем грузовика Mitsubishi Fuso не справился с рулевым управлением.