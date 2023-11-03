Адвокат Данилов заявил о риске долгов по неиспользуемой кредитной карте

Долги по кредитной карте могут появляться, даже если клиент банка ее не использует. Такое заявление сделал в беседе с «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
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