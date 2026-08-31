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Царьград

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Очереди для "мёртвых душ": В России нашли новый способ лечить пациентов

Очереди для "мёртвых душ": В России нашли новый способ лечить пациентов

В России новый способ лечить пациентов – без их ведома – обретает причудливые формы. Чтобы Минздрав мог публиковать "красивые отчёты" о широком охвате населения доступной медициной, врачи старательно "рисуют" фиктивные посещения.

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