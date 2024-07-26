Хинштейн не смог убедить жену использовать заблокированные соцсети

Не раз пытался уговорить свою жену полностью уйти из Instagram, которая принадлежит компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал депутат ГД РФ Александр Хинштейн 26 июля в своем канале в Telegram.
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