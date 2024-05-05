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Хавьер Паскуаль о серии с ЦСКА: «Возможно, все растянется на семь матчей»

«Это будет долгая серия, как минимум четыре матча, а может быть, и все семь. Мы серьезно подойдем к этой серии, обе команды с первой до последней игры будут упорно работать тактически.

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