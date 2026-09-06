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Руководитель «Дома с маяком» Лида Мониава уйдёт с поста директора фонда

Руководитель «Дома с маяком» Лида Мониава уйдёт с поста директора фонда

Основательница благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава объявила, что покинет пост директора детского хосписа и выйдет из состава правления организации.

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